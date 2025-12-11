Früherer SPD-Generalsekretär

Kevin Kühnert (picture alliance / photothek.de / Dominik Butzmann)

Der 36-Jährige werde dort den Bereich Steuern, Verteilung und Lobbyismus leiten, teilte der Verein in Berlin mit. Kühnert hatte im Oktober 2024 sein Amt als Generalsekretär niedergelegt und dies mit gesundheitlichen Problemen begründet. Bei der Bundestagswahl 2025 kandidierte er nicht mehr und zog sich aus der Politik zurück.

Die "Bürgerbewegung Finanzwende" versteht sich als Gegengewicht zum Einfluss der Banken und Versicherer. Dort arbeitet auch die ehemalige Oberstaatsanwältin Brorhilker, die durch Ermittlungen in Cum-Ex-Steuerbetrugsfällen bekannt wurde.

