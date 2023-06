Russlands Krieg in der Ukraine

Dieses vom russischen Verteidigungsministerium verbreitete Bild soll einen Schlag gegen ukrainische Militärfahrzeuge zeigen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Zuvor hatte Russland angegeben, eine Großoffensive in der südukrainischen Region Donezk gestoppt zu haben. Dazu veröffentlichte die russische Militärführung Bilder, die die Zerstörung ukrainischer Panzerfahrzeuge zeigen sollen. Die Aussage hatte Spekulationen über den Beginn der seit Wochen erwarteten ukrainischen Frühjahrsoffensive ausgelöst. Allerdings hatten auch russische Militärangehörige die Darstellung Moskaus in Zweifel gezogen.

Unterdessen ereigneten sich in Russland weitere Zwischenfälle. In der an die Ukraine angrenzenden Region Belgorod geriet laut Behörden in der vergangenen Nacht eine Energieanlage bei einem Drohnenangriff in Brand. In der Region Kaluga westlich von Moskau stürzten zwei Drohnen auf eine Autobahn.

