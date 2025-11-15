Russlands Angriffskrieg

Es gehe um die Rückholung von 1.200 ukrainischen Soldaten aus russischer Gefangenschaft, schrieb der inzwischen zum ukrainischen Botschafter in den USA bestellte Ex-Verteidigungsminister Umjerow auf Telegram. Er habe auf Anweisung von Präsident Selenskyj Gespräche mit Vermittlern aufgenommen. Die grundsätzlichen Fragen seien geklärt, in Kürze würden Konsultationen über die Details aufgenommen. Die Soldaten kämen noch vor Weihnachten und Neujahr nach Hause, erklärte Umjerow.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.