Trauernde legen Blumen an einer Gedenkstätte am Bondi Beach in Sydney nieder. (Bianca De Marchi/AAP/dpa)

Papst Leo erklärte, er sei tief erschüttert über den schrecklichen Angriff auf Teilnehmer des jüdischen Chanukka-Festes am Bondi Beach. Er sprach von antisemitischer Gewalt, die umgehend beendet werden müsse. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs, bezeichnete die Tat als einen abscheulichen Anschlag auf die jüdische Gemeinschaft in Australien. Weitere Solidaritätsbekundungen kamen etwa von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma.

Bei dem Attentat waren gestern 15 Menschen getötet und 40 weitere verletzt worden. Einer der beiden Angreifer besaß nach Behördenangaben legal sechs Schusswaffen. Australiens Premierminister Albanese kündigte an, landesweit strengere Waffengesetze einzuführen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.