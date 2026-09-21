Nach Wahlsieg der AfD

Kirchen in Mecklenburg-Vorpommern mahnen Zusammenhalt an

Die großen Religionsgemeinschaften haben nach dem Wahlsieg der AfD in Mecklenburg-Vorpommern zu gesellschaftlichem Zusammenhalt aufgerufen. Die evangelische Landesbischöfin der Nordkirche, Kühnbaum-Schmidt, erklärte, es müsse die Politik, aber auch die Gesellschaft beschäftigen, wenn zahlreiche Wähler ihre Sorgen mit einer Stimme für die AfD zum Ausdruck brächten.