Rüstungsexportpolitik

Diese verabschiede sich mit ihrem Bekenntnis zu einer stärker an außen-, sicherheits- und wirtschaftspolitischen Interessen ausgerichteten Ausfuhrpolitik von den Grundsätzen der vorherigen Regierung, heißt es im Jahresbericht der

ökumenischen Organisation. Dazu hätten eine restriktive Praxis, mehr Transparenz und ein verbindliches Kontrollgesetz gehört. Man bewerte die Umorientierung als deutlichen Rückschritt. Eine an wirtschaftlichen Interessen ausgerichtete Exportpraxis berge die Gefahr, Genehmigungen auch für jene Staaten zu erteilen, in denen Menschenrechte systematisch verletzt würden, beklagt der evangelisch-katholische Verbund.

