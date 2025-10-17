Rockmusiker

Der frühere Lead-Gitarrist und eines der Gründungsmitglieder der Glam-Rock-Band "Kiss" starb nach Angaben seines Managements im Alter von 74 Jahren. Frehley, der mit bürgerlichem Vornamen Paul Daniel hieß, hatte "Kiss" im Jahre 1982 zugunsten einer Solo-Karriere zunächst verlassen, trat später jedoch wieder mit seinen früheren Bandkollegen im Rahmen einer Wiedervereinigung auf.
Ihr typisches Bühnen-Outfit waren große Plateaustiefel, schwarze Perücken und ein aufwendiges Make-Up, das für lange Zeit die Gesichter der Musiker vor der Öffentlichkeit verbarg.
Diese Nachricht wurde am 17.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.