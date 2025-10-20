Keine Suchmaschine wird so viel genutzt wie Google, auch für Preisvergleiche: Das schwedische Portal Pricerunner sieht sich selbst von Google benachteiligt. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sheldon Cooper)

Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna fordert darin umgerechnet mehr als sieben Milliarden Euro Schadenersatz. Klarna ist seit 2022 Eigentümer des ebenfalls schwedischen Preisvergleichsportals Pricerunner. Im selben Jahr reichte das Unternehmen eine Klage wegen unlauteren Wettbewerbs sein. Klarna wirft Google vor, in Suchergebnissen den eigenen Preisvergleichsdienst Google Shopping bevorteilt zu haben. Nach Angaben des Stockholmer Gerichts bestreitet der US-Konzern die Vorwürfe.

Wegen eines ähnlichen Vorwurfs hatte die EU-Kommission bereits 2017 eine Strafe in Höhe von 2,4 Milliarden Euro gegen Google verhängt. Der Europäische Gerichtshof bestätigte die Entscheidung im vergangenen Jahr.

