Klimaschädliche Subventionen

Der Klimaforscher Mojib Latif (Archivbild) (picture alliance / dpa / Franziska Spiecker)

Staatliche Unterstützung sollte in Technologien gehen, die in die Zukunft weisen, und nicht in solche, die an überkommenen Strukturen festhielten, sagte der Wissenschaftler der „Rheinischen Post“. In diesem Zusammenhang bezeichnete Latif das Dienstwagenprivileg als „rückwärtsgewandt“.

Zudem rief der Meteorologe und Ozeanograph die schwarz-rote Bundesregierung auf, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben, auch aus sicherheitspolitischen Gründen. Lieferabhängigkeiten, geopolitische Konflikte und internationale Machtverschiebungen machten erpressbar. Deshalb seien erneuerbare Energien nicht nur eine Frage des Klimaschutzes, sondern auch der strategischen Unabhängigkeit, betonte Latif.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.