Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) (IMAGO / Andreas Gora /)

Man dürfe nicht den fünften Schritt vor dem ersten machen, sondern die Debatte führen, wenn sie wirklich anstehe, sagte der Vizekanzler der Neuen Osnabrücker Zeitung. Klar sei allerdings, dass Deutschland seiner Verantwortung nachkommen werde. Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Merz ausweichend darauf geantwortet, ob sich die Bundeswehr an einer multinationalen Truppe beteiligen würde.

Mehrere europäische Staaten hatten sich nach zweitägigen Verhandlungen mit der Ukraine und den USA am Montag für eine solche von Europa geführte Friedenstruppe ausgesprochen. Diese könnte nach einer Vereinbarung zur Beendigung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine die ukrainischen Streitkräfte unterstützen und die Sicherheit des Luftraums und der Meere gewährleisten.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.