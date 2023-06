Landratswahl in Südthüringen

Der SPD-Bundesvorsitzende Klingbeil gibt Empfehlung für den CDU-Kandidaten bei Landratswahl in Thüringen ab. (Kay Nietfeld/dpa)

Klingbeil teilte auf Twitter mit, er schließe sich dem Aufruf von SPD-Landeschef Maier an. Der CDU-Politiker Köpper tritt am 25. Juni gegen den Kandidaten der AfD, Sesselmann, an. Dieser war gestern mit 46,7 Prozent der Stimmen nur knapp an der absoluten Mehrheit gescheitert. Er wäre damit erster AfD-Landrat Deutschlands geworden. Die Thüringer AfD mit ihrem Landesparteichef Höcke wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.

Mitte Mai hatte sich im Kreis Oder-Spree der SPD-Kandidat knapp gegen den AfD-Bewerber durchgesetzt. Der örtliche CDU-Vorstand hatte vor der Stichwahl keine Empfehlung für die SPD abgegeben. Dies war von Klingbeil kritisiert worden.

