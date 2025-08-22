Haushaltslücke

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil weist immer wieder auf die Finanzlücke hin. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

In einem Brief verwies Klingbeil auf eine Finanzierungslücke von mehr als 30 Milliarden Euro. Um diese zu schließen, sei eine "gemeinsame Kraftanstrengung" nötig. Der Finanzminister betonte, er erwarte von allen Ressorts "substanzielle Vorschläge zur Konsolidierung des Bundeshaushaltes". Der SPD-Politiker hatte sich in den vergangenen Tagen schon ähnlich geäußert.

Klingbeil kündigt in dem aktuellen Schreiben an, den Prozess für die Haushaltsberatungen bereits in den kommenden Wochen zu starten. Demnach ist in der ersten Septemberhälfte eine Runde der Staatssekretäre geplant.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.