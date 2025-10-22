Finanzminister Klingbeil fordert mehr "Standortpatriotismus" von Unternehmen (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Er wünsche sich ein bisschen mehr Standortpatriotismus, sagte der SPD-Co-Chef auf dem Kongress der Gewerkschaft "Bergbau, Chemie, Energie" in Hannover. Wenn die Regierung dafür sorge, dass die Wirtschaft wieder stärker werden könne, seien auch die Unternehmen in der Verantwortung. Sie müssten ihre deutschen Standorte sichern und Arbeitsplätze erhalten. Klingbeil verwies auf Maßnahmen der Regierung zur Stärkung des Standorts durch Investitionen und Steuererleichterungen.

