Wettbewerb mit China

Bundesfinanzminister Klingbeil will die heimische Stahlbranche stärken. (IMAGO / Frederic Kern)

Obwohl freie Märkte seine Grundüberzeugung seien, müsse man auf das Vorgehen anderer großer Wirtschaftsräume reagieren, sagte der SPD-Vorsitzende vor einem Gespräch mit Betriebsräten der Stahlbranche in Berlin. Als Beispiel nannte Klingbeil die USA, China oder Indien. Am Ende dürfe man nicht der Dumme sein.

Die Europäische Kommission will die EU-Zölle auf Stahl ausweiten. Nach Aussagen von Industriekommissar Séjourné soll die zollfreie Einfuhrmenge nahezu halbiert werden. Brüssel will die europäische Stahlindustrie so vor der Konkurrenz aus China schützen. Die EU wirft Peking schon länger vor, seiner Stahlindustrie mit staatlichen Hilfen einen unfairen Vorteil zu verschaffen.

