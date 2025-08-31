Wer Bürgergeld bezieht und angebotene Jobs ablehnt, wird bald weniger Geld ausgezahlt bekommen. (picture alliance / Zoonar / stockfotos-mg)

Der SPD-Vorsitzende sagte im ARD-Fernsehen, die für 2026 vorgesehene Nullrunde bei den Regelbedarfssätzen sei eine richtige Entscheidung der sozialdemokratischen Arbeitsministerin Bas. Es gehe jetzt aber noch um ein paar kurzfristige Veränderungen. So sollten bei sogenannten Totalverweigerern der Druck deutlich hochgefahren und Sanktionen geschärft werden. Klingbeil betonte, er habe allein aus Gerechtigkeitsempfinden die Erwartung, dass man sich anstrenge.

Union und SPD wollen im Herbst mehrere Gesetze für Sozialreformen umsetzen, darunter beim Bürgergeld. Unabhängig davon sollen die Regelsätze Anfang 2026 wie schon 2025 nicht erhöht werden.

