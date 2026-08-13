65 Jahre Mauerbau

Ein temporärer Mauer-Gedenkort am Brandenburger Tor wurde heute enthüllt. (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Gerade für junge Menschen, für die die DDR immer weiter in die Geschichte rücke, müsse man diese Erinnerung wachhalten, erklärte die CDU-Politikerin. Klöckner sprach von "staatlichem Terror des SED-Regimes", der nach dem Mauerbau immer effizienter und menschenfeindlicher geworden sei. In Berlin wird heute mit Gedenkveranstaltungen, Ausstellungen und einer Kunstinstallation an den Mauerbau erinnert, der am 13. August 1961 begann. Das Bauwerk hatte 28 Jahre lang Bestand. Am 9. November 1989 fiel die Mauer, ein knappes Jahr später folgte die Wiedervereinigung.

Erst gestern hatte die SED-Opferbeauftragte Zupke Maßnahmen etwa im Schulunterrricht gefordert, damit die Erinnerung an DDR-Unrecht nicht verblasse.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.