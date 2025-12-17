Nach dem Anschlag von Sydney

Bundestagspräsidentin Klöckner erinnert zu Beginn der Sitzung des Deutschen Bundestages an den Anschlag in Sydney. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Der Hass auf Jüdinnen und Juden werde ständig offener und lauter, und er werde tödlich, sagte Klöckner im Bundestag. Die Wahrheit sei: Sydney hätte auch in Deutschland liegen können. Der Bundestag trage eine besondere Verantwortung gegenüber Jüdinnen und Juden. Aus der deutschen Geschichte folge für das Parlament der Auftrag, die Stimme zu erheben, wenn Juden bedroht, beleidigt oder angegriffen würden, betonte Klöckner. Das gelte umso mehr, wenn Menschen ermordet würden, weil sie ihren Glauben lebten, so wie es am Sonntag in Sydney geschehen sei.

Bei dem Anschlag waren 15 Menschen getötet und viele weitere verletzt worden.

