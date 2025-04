NATO-Hauptquartier in Brüssel (picture alliance / AA / photothek.de / Janine Schmitz)

Die Vorhaben zu enthüllen und öffentlich zu diskutieren, würde nur den russischen Präsidenten Putin schlauer machen, sagte der britische Verteidigungsminister Healey im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Zugleich verwies er darauf, dass die Pläne sehr konkret seien. In den vergangenen Wochen hätten sich 200 militärische Planer aus 30 Nationen daran beteiligt. Die so genannte "Koalition der Willigen" war heute erstmals auf Ebene der Verteidigungsminister zusammengekommen. Morgen finden in Brüssel weitere Gespräche statt; dann tagt die Ukraine-Kontaktgruppe. US-Verteidigungsminister Hegseth kündigte eine virtuelle Teilnahme an dem Treffen an. Auch der ukrainische Ressortchef Umjerow wird erwartet.

