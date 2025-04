Bundesregierung

Das Ergebnis des Mitgliedervotums der SPD wird heute bekanntgegeben. (Kay Nietfeld/dpa)

Die Befragung war um Mitternacht zu Ende gegangen. Der SPD-Vorstand bedankte sich bei der Basis für das - Zitat - "Vertrauen gerade in Zeiten großer Unsicherheit". Man wolle sich nun für stabile Verhältnisse und ein sozial gerechtes Land einsetzen.

CDU und CSU hatten den Koalitionsvertrag bereits in den vergangenen Tagen gebilligt und die Ministerinnen und Minister benannt, die sie in das Kabinett des künftigen Bundeskanzlers Merz entsenden wollen. Die SPD will spätestens am kommenden Montag die Namen ihrer Kabinettsmitglieder bekanntgeben.

Nach übereinstimmenden Informationen mehrerer Medien soll der Bundesvorsitzende Klingbeil Finanzminister und Vizekanzler werden. Am Montag soll auch der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden. Für Dienstag ist die Wahl des Bundeskanzlers geplant. Anschließend soll die neue Regierung vereidigt werden.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.