Schwarz-Rotes Spitzengremium

Der Koalitionsausschuss (Archivbild). (Kay Nietfeld/dpa)

Bei dem Spitzentreffen wollen die Koalitionspartner unter anderem über die Details der geplanten Stärkung der privaten Altersvorsorge beraten. Auch die Besetzung der geplanten Rentenkommission. In dem Gremium sollen Vertreter von Koalition und Wissenschaft Vorschläge für eine umfassende Reform erarbeiten. Zudem wird ein Beschluss zum beschleunigten Ausbau der Infrastruktur erwartet. Weitere Themen dürften die Umsetzung des Industriestrompreises, die Neufassung des sogenannten Heizungsgesetzes sowie die angespannte Finanzlage der Gesetzlichen Krankenkassen sein.

An dem Treffen nehmen neben Bundeskanzler Merz die Spitzen der Koalitionsparteien und -fraktionen sowie mehrere Fachminister teil.

