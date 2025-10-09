Der Koalitionsausschuss beriet u.a. über eine Reform des Bürgergeldes (Archivbild). (picture alliance / Zoonar / Smilla72!)

Auf der Agenda standen eine Reihe besonders strittiger Themen - darunter die Sozialpolitik und die Zukunft der Automobilindustrie. - Die Regierung will heute mit Industrievertretern und Gewerkschaften über Auswege aus der Krise bei den deutschen Autoherstellern beraten. Deshalb war mit Spannung erwartet worden, ob die Koalitionäre ihre Differenzen zum endgültigen EU-weiten Aus für Neufahrzeuge mit Verbrennermotor beilegen würden. Die Union wollte das Verbrenner-Aus in dieser Form kippen. Die SPD wollte daran festhalten.

