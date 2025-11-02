Fußball-Bundesliga

Ragnar Ache (r, 1.FC Köln) und Luka Vuskovic (Hamburger SV) (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Nach neun Spieltagen steht der VfL nur auf Rang zwölf und hat lediglich drei Punkte Vorsprung vor dem Schlusslicht 1. FC Heidenheim. Damit droht Wolfsburg der Abstiegskampf.

Die Kölner kletterten durch den Sieg auf den sechsten Tabellenplatz. Der HSV bleibt vorerst 13. FC-Stürmer Ragnar Ache brachte die Rheinländer in der 25. Minute in Führung. Florian Kainz (48.) erhöhte direkt nach der Pause mit einem Freistoß auf 2:0. Jean-Luc Dompé (61.) traf in seinem 100. Pflichtspiel für die Hamburger. Für Diskussionen sorgte ein vermeintlicher Treffer von Fabio Vieira (50.), der durch den Videoschiedsrichter zurückgenommen wurde. Said El Mala (90.+4) und Jakub Kaminski (90.+9) sorgten dann für den Endstand.

