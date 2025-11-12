Deutsche Bahn

Der Kölner Hauptbahnhof wird ab Freitag wegen eines Softwarefehlers vorübergehend gesperrt. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Michael Nguyen)

Der Bahnhof wird am Freitagabend wie geplant für zehn Tage gesperrt und muss dann Anfang 2026 ein zweites Mal für alle Fern- und Regionalzüge geschlossen werden, wie ein Bahn-Sprecher mitteilte. Wegen eines Softwarefehlers könne ein neues elektronisches Stellwerk erst später als geplant in Betrieb genommen werden. Zu diesem Zweck werde eine zweite Sperrung erforderlich. Auch sie dürfte wieder zu erheblichen Belastungen für Reisende führen.

Der Kölner Hauptbahnhof ist mit 1.300 Zügen und Hunderttausenden Reisenden pro Tag eine zentrale Drehscheibe im Westen. Neue elektronische Stellwerke sollen den Bahnverkehr zuverlässiger und pünktlicher machen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.