König Maha Vajiralongkorn (Archivbild) (dpa/picture-alliance/Pool)

Zuvor hatte Regierungschef Anutin Charnvirakul das Parlament aufgelöst. Damit kam er einem Misstrauensvotum der Opposition zuvor. Hintergrund ist ein Streit über Verfassungsänderungen. Die Neuwahl muss jetzt innerhalb von 60 Tagen stattfinden.

Der Regierungschef war erst vor rund drei Monaten mit Unterstützung aus der Opposition zum Chef einer Minderheitsregierung gewählt worden. Als Bedingung waren eine Verfassungsreform und vorgezogene Neuwahlen vereinbart worden. Zuletzt hatte die Opposition der Regierungspartei vorgeworfen, sich nicht mehr an die Abmachung zu halten.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.