Nach SPD-Forderung

Blick ins Ausland: Welche Ideen aus dem Ausland könnten dem deutschen Rentenmodell helfen? (picture alliance / dpa / Thomas Warnack)

In der aktuellen Debatte verweist SPD-Parlamentsgeschäftsführer Wiese auf die österreichische Schwerarbeitspension. Wiese forderte im Deutschlandfunk vergleichbare Härtefallregelungen insbesondere für langjährige Schichtarbeiter . Viele von ihnen könnten die geltende Altersgrenze für einen abschlagsfreien Renteneintritt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr erreichen. Gleichzeitig pochte der SPD-Politiker auf Vertrauensschutz für Menschen, die ihre Lebensplanung an den bisherigen Regelungen ausgerichtet haben.

So ist die Schwerarbeitspension in Österreich geregelt

Nach Angaben der österreichischen Pensionsversicherung und der Arbeiterkammer richtet sich die Schwerarbeitspension gezielt an Menschen, die über viele Jahre unter besonders belastenden Bedingungen gearbeitet haben. Voraussetzung sind 45 Versicherungsjahre sowie mindestens zehn Jahre anerkannte Schwerarbeit innerhalb der letzten 20 Jahre vor Rentenbeginn. Als Schwerarbeit gelten unter anderem Nacht- und Schichtarbeit, körperlich besonders belastende Tätigkeiten sowie seit 2026 auch Pflegeberufe. Ein Renteneintritt ist in Österreich ab dem 60. Lebensjahr möglich.



Gewerkschaften wie die IG Metall sprechen sich seit längerem für die Einführung von Elementen des österreichischen Rentenmodells in Deutschland aus. Auch Deutschlandfunk-Wirtschaftskorrespondentin Birgit Becker sieht Vorteile, etwa mit Blick auf soziale Gerechtigkeit . So sei das Problem in Deutschland, dass vor allem gut verdienende Menschen von der bisherigen Frührente profitierten, die eher nicht in belastenden Berufen gearbeitet hätten. Das österreichische Modell ist aus Beckers Sicht allerdings auch nicht problemlos auf Deutschland übertragbar. Es gebe beispielsweise Probleme in der Definition von schwerer Arbeit. Viele Arbeitnehmer seien auch psychisch belastet. Außerdem gebe es Rentenabschläge bei einem früheren Ruhestand, die zu bedenken seien.

Die sogenannten Wirtschaftsweisen lobten zuletzt weitere Aspekte des österreichischen Rentenmodells und schlugen vor, auch Deutschland solle die Rentenanpassung stärker an der Inflation statt an der Lohnentwicklung ausrichten. Damit könnte der starke Anstieg der Sozialabgaben gebremst werden.

Schweden setzt auf lange Erwerbsbiografien

Auch Schweden wird in der Debatte über sinnvolle Rentensysteme immer wieder erwähnt. Dort wird aktuell ein Rentenbonus für Menschen diskutiert, die besonders früh ins Berufsleben eingestiegen sind. Gleichzeitig soll Beschäftigten mit körperlich belastenden Tätigkeiten ein Recht auf Arbeitszeitverkürzung ohne Nachteile bei der späteren Rente ermöglicht werden. Der Ansatz verfolgt eine andere Logik als das österreichische Modell. Statt bestimmte Berufsgruppen zu privilegieren, soll die tatsächliche Dauer des Arbeitslebens stärker berücksichtigt werden. Wer bereits mit 16 oder 17 Jahren Beiträge zahlt, soll stärker profitieren als jemand, der erst deutlich später in das Erwerbsleben eintritt.

Wirtschaftsweise Grimm fordert deutlich mehr Reformen

Noch weiter geht die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. In einem Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger kritisiert sie die aktuelle Reformdebatte als unzureichend. "Es reicht nicht, die Rente ab 63 abzuschaffen und das Rentenalter an die Lebenserwartung zu koppeln", sagte Grimm. Darüber hinaus müssten aus ihrer Sicht auch die Witwenrente reformiert und die Mütterrente hinterfragt werden. Zudem fordert sie eine Rückkehr zum Nachhaltigkeitsfaktor und ein Ende der Haltelinie beim Rentenniveau. Die Nürnberger Ökonomin warnt, dass die aktuellen Reformvorschläge vor allem die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer schonten, während die finanziellen Lasten auf jüngere Generationen verlagert würden. Höhere Beiträge zur Finanzierung der Rentenversicherung könnten nach ihrer Einschätzung zudem die Lohnnebenkosten erhöhen und das Wirtschaftswachstum bremsen.

Suche nach einem Kompromiss

Bislang hatte Bundeskanzler Merz, CDU, trotz der SPD-Kritik an der Umsetzung aller Vorschläge der Rentenkommission festgehalten. Inzwischen deutet sich an, dass die politische Lösung zwischen den verschiedenen Positionen liegen könnte. SPD-Fraktionschef Miersch, Arbeitsministerin Bas und Kanzleramtsministerin Nina Warken sprächen über Übergangsfristen, Vertrauensschutz und besondere Schutzregelungen für Menschen mit belastenden Erwerbsbiografien, hieß es zuletzt. Diskutiert würden auch Übergangszeiten von mehreren Jahren sowie neue Härtefallregelungen mit Blick auf das Auslaufen der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.