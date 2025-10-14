Spitzentreffen in Berlin

Darauf verständigten sich Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen während eines Spitzentreffens bei Kulturstaatsminister Weimer in Berlin. Weimer sagte, der Kolonialismus habe auf Unterdrückung, Gewalt und Ausbeutung beruht. Man stehe in der Verantwortung, dieses Unrecht klar zu benennen und aufzuarbeiten.
Geplant ist eine zentrale Anlaufstelle für ausländische Regierungen bei Fragen der sogenannten Restitution von Artefakten. Zudem soll die fachliche Beratung von deutschen Museen und ihren Trägern verbessert werden.
Diese Nachricht wurde am 14.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.