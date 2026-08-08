Südamerika

Abelardo de la Espriella während seiner Amtseinführung in Cali (AP Photo / Matias Delacroix / Matias Delacroix)

In seiner Einführungsrede in Cali kündigte er harsche Sparmaßnahmen an. Eine Wirtschaft floriere nicht, wenn der Staat ohne Kontrolle Geld ausgebe, erklärte er laut einem Zeitungsbericht. Er werde außerdem die Vermögenssteuer abschaffen sowie den Abbau von Gas und Öl fördern, fügte er hinzu. Darüber hinaus kündigte De la Espriella an, mit harter Militärgewalt gegen Drogenbanden im Land vorzugehen.

Der Politikneuling De La Espriella hatte am 21. Juni die Stichwahl gegen den linken Präsidentschaftskandidaten Cepeda gewonnen. Er wurde unter anderem von US-Präsident Trump unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.