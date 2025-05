Auf sein Abschneiden bei der Kommunalwahl in England richten sich die Augen vor allem: Nigel Farrage von der rechtspopulistischen Partei Reform UK. (AFP / BEN STANSALL)

Insgesamt werden 1.640 Sitze in 23 Gemeinderäten neu besetzt, in sechs Städten werden die Bürgermeister gewählt. Im nordwestenglischen Bezirk Runcorn and Helsby wird zudem ein Parlamentssitz neu besetzt, nachdem der bisherige Mandatsinhaber von der Labour-Partei wegen Körperverletzung verurteilt worden war.

Die Wahl gilt als Stimmungstest für die Labour-Regierung von Premierminister Starmer. Mit Spannung wird das Abschneiden der rechtspopulistischen und ausländerfeindlichen Partei Reform UK von Nigel Farage erwartet. Sie führte zuletzt in landesweiten Umfragen in der Wählergunst. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe der Nacht gerechnet.

