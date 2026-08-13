Hitzewellen
Kommunen fordern Milliarden für Hitzeschutz in Kliniken und Heimen

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert einen besseren Hitzeschutz für Krankenhäuser und Altenheime.

    Eine Pflegefachkraft geht mit einer Bewohnerin durch den Flur eines Seniorenheims. Sie hat ihr einen Arm umgelegt. Die alte Frau geht am Rollator.
    Eine Pflegefachkraft mit einer Seniorenheim-Bewohnerin (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)
    Präsident Spiegler sagte der "Rheinischen Post", Kliniken und Heime brauchten Klimaanlagen für Patienten und Personal. Sein Verband sehe hier einen immensen Investitionsbedarf, der nach überschlägigen Schätzungen mindestens 20 Milliarden Euro betrage. Mit Blick auf die aktuellen Hitzewellen hatte der Deutsche Städte- und Gemeindebund erst kürzlich für einen nationalen Kraftakt für Wasserversorgung und Klimaanpassung plädiert, den die Kommunen alleine nicht stemmen könnten.
    Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.