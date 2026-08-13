Präsident Spiegler sagte der "Rheinischen Post", Kliniken und Heime brauchten Klimaanlagen für Patienten und Personal. Sein Verband sehe hier einen immensen Investitionsbedarf, der nach überschlägigen Schätzungen mindestens 20 Milliarden Euro betrage. Mit Blick auf die aktuellen Hitzewellen hatte der Deutsche Städte- und Gemeindebund erst kürzlich für einen nationalen Kraftakt für Wasserversorgung und Klimaanpassung plädiert, den die Kommunen alleine nicht stemmen könnten.
Diese Nachricht wurde am 13.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.