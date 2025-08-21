Asylzahlen

Die zentrale Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Bayern. (picture alliance / dpa / Daniel Löb)

Der Rückgang bringe eine Atempause, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Berghegger, der "Augsburger Allgemeinen". Man beobachte eine Entspannung bei der Aufnahme und Unterbringung der Menschen. Ähnlich äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Schuchardt. Er verwies darauf, dass es in manchen Städten noch Notunterkünfte in Zelten gegeben habe, weil ansonsten Plätze zur Unterbringung gefehlt hätten. Solche Unterkünfte könnten jetzt teilweise abgebaut werden.

Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist in den ersten sechs Monaten des Jahres nahezu um die Hälfte zurückgegangen.

