Bundesweiter Aktionstag

Die Kommunen warnen vor weiteren Einsparungen (Archivbild). (picture alliance / imageBROKER / Gerald Abele)

Sämtliche finanzielle Reserven seien aufgebraucht. Landkreistags-Präsident Brötel sagte in Berlin, laut der jüngsten Finanzplanung erwarteten die Kommunen für das laufende, das nächste und das übernächste Jahr jeweils Defizite von fast 30 Milliarden Euro. Anlass der Äußerungen ist ein heutiger gemeinsamer Aktionstag der drei Verbände mit dem Titel "Kommunen am Limit".

Bundeskanzler Merz kündigte an, die Sozialprogramme für den Unterhaltsvorschuss, die Jugendhilfe und die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung zu überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.