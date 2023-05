Deutscher Städtetag

Hauptversammlung des Deutschen Städtetages (Federico Gambarini/dpa)

Städtetagspräsident Lewe sagte auf der Hauptversammlung des kommunalen Spitzenverbandes in Köln, das Wissen und die Expertise aus dem Alltag in den Kommunen müsse gerade bei umfangreichen Vorhaben in die Planung und Formulierung von praxistauglichen Gesetzen einbezogen werden. Zudem bräuchten die Städte und Kommunen auch genug Geld für die Umsetzung.

Lewe bekräftigte zugleich die Forderung nach einem Vorkaufsrecht der Kommunen, um mehr Flächen für den Wohnungsbau nutzen zu können.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.