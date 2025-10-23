Die Telekommunikationsbehörde Roskomnadsor begründete den Schritt mit dem Kampf gegen Kriminalität. Die beiden ausländischen Messengerdienste würden für Erpressung, Betrug und Sabotageakte genutzt, hieß es.
Russische Medien hatten berichtet, dass WhatsApp und Telegram vor allem im Süden des Landes nur langsam arbeiteten oder sich gar nicht öffnen ließen. Beobachter sehen in diesen und vergleichbaren früheren Maßnahmen einen Ausbau der Zensur im Internet.
