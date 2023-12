Maßnahmen gegen Preisschwankungen

Nach den Schwankungen in der jüngsten Vergangenheit soll der EU-Strommarkt wieder stabiler werden. (picture alliance / Daniel Kalker)

Unterhändler der EU-Länder und des Europaparlaments einigten sich in Straßburg auf eine Reform des europäischen Strommarkts. Der Kompromiss muss vom EU-Parlament und den Ländern noch formell bestätigt werden.

Ein Kernelement der Reformvorschläge sind neue langfristige Verträge zwischen Regierungen und Stromerzeugern, sogenannte Contracts for Difference. Mit diesen Differenzverträgen garantieren die Staaten Stromerzeugern einen Mindestpreis für Strom, wenn sie Investitionen in erneuerbare Energien und in Kernkraft tätigen. Fällt der Marktpreis unter einen vereinbarten Preis, springt der Staat ein und gleicht die Differenz aus. Liegt der Preis höher, geht der Überschuss an den Staat. Damit sollen Preise stabiler bleiben und der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden.

