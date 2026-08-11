Regierungsdaten
Kongo meldet mehr als 2.000 Tote bei Ebola-Ausbruch

In der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der Ebola-Toten nach Behördenangaben auf mehr als 2.000 gestiegen.

    Das Foto zeigt einen Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Schutzkleidung in einem Ebola-Behandlungszentrum.
    Die Zahl der Ebola-Toten im Kongo steigt auf über 2.000. (Dieudonne Dirole/AP/dpa)
    Insgesamt seien rund 4.400 Infektionen bestätigt, erklärte ein Sprecher der Regierung. Der aktuelle Ebola-Ausbruch wurde im Mai bekanntgegeben. Er ist auf die seltene Virusvariante Bundibugyo zurückzuführen, gegen die es keinen Impfstoff gibt. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte, dass der Ausbruch bereits im Februar begonnen habe.
    Ebola wird durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten Infizierter übertragen und kann hohes Fieber auslösen.
    Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.