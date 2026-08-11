Regierungsdaten

Insgesamt seien rund 4.400 Infektionen bestätigt, erklärte ein Sprecher der Regierung. Der aktuelle Ebola-Ausbruch wurde im Mai bekanntgegeben. Er ist auf die seltene Virusvariante Bundibugyo zurückzuführen, gegen die es keinen Impfstoff gibt. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte, dass der Ausbruch bereits im Februar begonnen habe.
Ebola wird durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten Infizierter übertragen und kann hohes Fieber auslösen.
Diese Nachricht wurde am 11.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.