Der Senat stimmte mit 48 zu 25 Stimmen für einen entsprechenden Gesetzentwurf. Damit soll die Strafe auf etwas mehr als zwei Jahre verkürzt werden. Die Vorlage geht nun an Präsident Lula da Silva, der im Vorfeld bereits sein Veto angekündigt hatte. Im September hatte Brasiliens Oberstes Gericht Bolsonaro wegen eines geplanten Umsturzes zu gut 27 Jahren Gefängnis verurteilt. Demnach hatte Bolsonaro nach seiner Wahlniederlage Ende 2022 mit Militärs und Verbündeten versucht, die Amtsübergabe an seinen Nachfolger Lula zu verhindern.

Im Januar 2023 waren in der Hauptstadt Brasilia hunderte Anhänger in das Oberste Gericht, den Präsidentenpalast und den Kongress eingedrungen.

