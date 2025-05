Die Sixtinische Kapelle in Rom (Archivbild). (Pier Paolo Cito/AP/dpa)

Die Kirchenoberen kommen am Vormittag zunächst zu einer Messe im Petersdom zusammen. Dort sind auch Kardinäle dabei, die 80 Jahre oder älter sind. Danach sind die anderen 133 unter sich. Zwei der eigentlich 135 wahlberechtigten Kardinäle sind aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Rom gereist. Nach einer Mittagspause geht es in die Sixtinische Kapelle. Dort müssen die Kardinäle vor Gott einen Eid schwören, dass sie Kontaktverbot und Geheimhaltung beachten. Handys, Smartphones und alle sonstigen digitalen Geräte müssen sie abgeben.

Erster Wahlgang am Abend

Nach der Vereidigung und einer geistlichen Einstimmung erfolgt am frühen Abend der erste Wahlgang. Zur Abgabe ihres Stimmzettels treten die Kardinäle einzeln vor den Altar, legen den Zettel in die Urne und sprechen eine Eidesformel. Anschließend werden die Stimmen ausgezählt. Erreicht niemand die erforderliche Zweidrittelmehrheit, werden die Stimmzettel gleichzeitig mit einem schwärzenden Zusatz verbrannt: Aus dem Schornstein kommt in diesem Fall schwarzer Rauch.

Vormittags und nachmittags wird jeweils höchstens zweimal gewählt. Immer nach zwei erfolglosen Wahlgängen folgt schwarzer Rauch. Sobald ein Kandidat die nötige Stimmenzahl erreicht hat, wird beim Verbrennen der Wahlzettel weißer Rauch durch den Schornstein geschickt.

Zweidrittelmehrheit notwendig

Für die Wahl zum Pontifex - dem 267. Papst in zwei Jahrtausenden Kirchengeschichte - ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Ein Kandidat muss also mindestens 89 gültige Stimmen erhalten. Um einen Kandidaten zu verhindern, ist eine Sperrminorität von mindestens 45 Stimmen notwendig.

Wenn nach drei kompletten Wahltagen kein Kandidat die erforderliche Mehrheit erreicht hat, folgt eine Pause für Reflexion und Gebet, die höchstens einen Tag dauern darf. Wenn nach weiteren sieben Wahlgängen die Mehrheit nicht erreicht wurde, folgt eine weitere Pause. Die längste Papstwahl des 20. Jahrhunderts im Jahr 1922 dauerte fünf Tage.

Demonstration gegen Missbrauch in der Kirche

Im Vatikan demonstrierten Aktivisten vor dem Beginn des Konklaves gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche. Angelehnt an den Thesenanschlag von Martin Luther hinterließen sie 95 Botschaften am Tor der vatikanischen Glaubensbehörde. Mit der Aktion wolle man die Erwartungen an den nächsten Papst unterstreichen, hieß es.

KDFB-Präsidentin Karliczek: Neuer Papst muss Reformen in der katholischen Kirche im Fokus behalten

Die Präsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB), Karliczek, erhofft sich vom neuen Papst weitere Reformschritte. Wenn die katholische Kirche in Deutschland und Westeuropa nicht zu einer kleinen Nischenkirche werden wolle, müsse sie stärker auf die Erwartungen der Menschen reagieren, sagte Karliczek im Deutschlandfunk . Das gelte auch für die Beteiligung und die Rechte von Frauen. Die frühere Bundesbildungsministerin und CDU-Bundestagsabgeordnete verwies darauf, dass der verstorbene Papst Franziskus viele Impulse gegeben habe. Er sei aber etwa vor der Weihe von Frauen zu Diakoninnen zurückgeschreckt. Der KDFB setzt sich seit 1903 für Frauenrechte in der katholischen Kirche ein.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.