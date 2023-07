Stimmungstest für die Konservativen von Premier Sunak. (picture alliance / empics / Victoria Jones)

Danach gewann der Kandidat der Tories den Wahlkreis am westlichen Stadtrand von London mit einer Mehrheit von knapp 500 Stimmen. Im Wahlkreis Somerton and Frome unterlagen die Tories dagegen den Liberaldemokraten. In Selby and Ainsty gewann der Kandidat der Labour-Partei.

Die Nachwahlen in drei Wahlkreisen, die bisher fest in der Hand der Tories waren, gelten als wichtiger Stimmungstest für die Regierung von Premier Sunak.

