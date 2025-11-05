Der Liedermacher Konstantin Wecker. (Archivbild) (Thomas Karsten)

Wie sein Büro mitteilte, ist der Hintergrund eine neurologische Erkrankung. Die Absage betrifft bislang 14 Konzerte, darunter Auftritte in Berlin, Koblenz und Saarbrücken.

Eintrittsgelder würden den Fans erstattet, hieß es. Zugleich bemühten sich die Veranstalter, für alle Auftritte der Tournee "Lieder meines Lebens" Ersatztermine zu finden. Wecker hatte im August bekanntgegeben, dass er an Nervenschäden in seiner linken Hand leidet und deshalb nicht mehr in der Lage sei, Klavier zu spielen. Grund dafür sei ein jahrelanger Alkoholmissbrauch.

