Neuwahl in den Niederlanden

Parlamentswahl in den Niederlanden (Peter Dejong / AP / dpa / Peter Dejong)

Dahinter folgt die rechtsliberale VVD. Das Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten unter der Führung des früheren EU-Kommissars Timmermans kam lediglich auf den vierten Rang, woraufhin er seinen Rücktritt erklärte. Auf Platz fünf liegen die Christdemokraten. Das vorläufige Endergebnis wird im Laufe des Tages erwartet. Alle maßgeblichen Parteien hatten bereits vor der Abstimmung ausgeschlossen, mit der PVV des Rechtspopulisten Wilders zusammenzuarbeiten.

Damit dürfte D66-Spitzenkandidat Jetten die Bildung einer Mehrparteien-Koalition anstreben. In einer ersten Reaktion nach frühen Prognosen hatte er gesagt, Millionen Niederländer hätten ein neues Kapitel aufgeschlagen und sich vom Hass in der Politik abgewandt hin zu einem positiv geprägten politischen Lager.

Anfang Juni war das bisherige niederländische Regierungsbündnis am Streit über die Asylpolitik zerbrochen. Die PVV zog ihre Beteiligung zurück, so dass eine Neuwahl des Parlaments erforderlich wurde.

