Ihnen wird vorgeworfen, für ihr Abstimmungsverhalten systematisch illegale Vorteile erhalten zu haben. Die Antikorruptionsbehörde kritisierte, ihre Ermittler seien von Sicherheitskräften an der Durchsuchung von Parlamentsbüros gehindert worden.
Mehrere Korruptionsfälle in diesem Jahr
Ukrainische Politiker geraten immer wieder unter Korruptionsverdacht. Erst im November war Präsidialamtschef Jermak, ein enger Vertrauter von Präsident Selenskyj, wegen entsprechender Verwicklungen aus seinem Amt entlassen worden. Zuvor waren bereits mehrere Minister in einen anderen Fall verwickelt gewesen und zurückgetreten.
