Nachfolge von Lammert

Annegret Kramp-Karrenbauer steht an der Spitze der Konrad Adenauer Stiftung. (Michael Kappeler/dpa)

Die frühere saarländische Ministerpräsidentin setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen den Bundestagsabgeordneten Krings durch. Kramp-Karrenbauer erhielt 28 Stimmen, Krings kam auf 21 Stimmen. Das Ergebnis ist auch eine Niederlage für Bundeskanzler Merz, der Krings als Kandidaten vorgeschlagen hatte. Es war die erste Kampfabstimmung um den Vorsitz seit Gründung der Konrad-Adenauer-Stiftung vor 70 Jahren.

Kramp-Karrenbauer folgt auf den scheidenden Stiftungsvorsitzenden Lammert.

