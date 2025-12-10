Die Psychologin der Vivida BKK, Andrea Bahnsen, teilte mit Verweis auf eine neue Studie mit, oft fehlten stressbedingt Zeit und Energie für echte Begegnungen. Viele seien auch nicht mehr geübt darin, persönliche Kontakte zu pflegen. Einsamkeit lasse sich nicht am Bildschirm besiegen. Wer beispielsweise im Verein aktiv sei, stärke nicht nur seine soziale, sondern auch seine seelische und körperliche Gesundheit. Die Folgen von Einsamkeit machten sich psychisch und auch körperlich bemerkbar. Chronischer sozialer Rückzug erhöhe das Stressniveau, beeinträchtige den Schlaf, schwäche das Immunsystem und könne sogar zu chronischen Schmerzen oder Depressionen führen. Entscheidend sei, dass Hilfe niedrigschwellig und vertraulich erreichbar sei, betont Bahnsen. Die Vivida BKK hatte heute eine Studie zum Thema vorgestellt. Zu ähnlichen Ergebnissen kam zuletzt auch die Techniker Krankenkasse.
Einsamkeit entsteht laut Experten, wenn die gewünschte Intensität der sozialen Einbindung nicht mit der realen übereinstimmt.
Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.