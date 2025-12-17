Die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung steigen immer weiter. Der Bund möchte bei Kliniken sparen. (dpa / Wolfram Steinberg)

Der Vermittlungsausschuss müsse nun liefern, da es sonst einen starken Anstieg der Zusatzbeiträge geben werde, sagte der GKV-Vorsitzende Blatt der Deutschen Presse-Agentur. Leidtragende einer weiteren Blockade wären die Versicherten, deren Arbeitgeber und die Wirtschaft.

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat berät heute über ein Gesetz, das die Länderkammer im November vorerst gestoppt hat. Der Widerstand richtet sich gegen Einsparungen von 1,8 Milliarden Euro bei den Krankenhäusern. Die Länder befürchten nachteilige Folgen für die gesundheitliche Versorgung.

Das Nachrichtenportal "Politico" berichtet, dass die Bundesregierung als Kompromiss vorschlage, die Spar-Auswirkungen auf das Jahr 2026 einzugrenzen. Dies gehe aus einer entsprechenden Protokollerklärung hervor.

