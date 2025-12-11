Gesundheit

Es sei eine Strukturreform nötig, da die Krankenkassen ein Ausgabeproblem hätten. Blatt erklärte, es gebe in Deutschland sehr viele Arztbesuche, Klinikbetten, nicht abgestimmte Abläufe und stark steigende Arzneimittelpreise. Das Gesundheitssystem könne nur durch grundlegende Reformen sichergestellt werden. Der GKV-Spitzenverband rechnet damit, dass die Krankenkassen-Beiträge im kommenden Jahr im Schnitt auf über drei Prozent steigen.
Die Bundesregierung will mit dem Sparpaket im Umfang von zwei Milliarden Euro eigentlich erreichen, dass die Krankenkassenbeiträge stabil bleiben. Das Gesetz wurde vom Bundestag beschlossen. Der Bundesrat hat aber noch Vorbehalte; deswegen wird das Sparpaket kurz vor Weihnachten im Vermittlungsausschuss behandelt.
Diese Nachricht wurde am 11.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.