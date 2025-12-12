Vereinigtes Königreich

Das gab der Monarch am Abend in einer Videobotschaft bekannt. Gänzlich abgeschlossen sei die Therapie damit zwar nicht, sie gehe aber in eine präventive Phase, erläuterte ein Sprecher des Königs. Das Staatsoberhaupt habe "außergewöhnlich gut auf die Behandlung angesprochen". Mit der für ein Mitglied des britischen Königshauses ungewöhnlichen Offenheit will Charles auch eine Kampagne zur Früherkennung von Krebserkrankungen unterstützen.
Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.