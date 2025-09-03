Geopolitik

Chinas Staatschef Xi Jinping empfängt den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Südkoreas Machthaber Kim Jong Un zu einer Militärparade in Peking. (imago / Itar-Tass/ Sergei Bobylev)

Vielmehr hoffe die russische Regierung, dass die Äußerungen von US-Präsident Trump ironisch gemeint seien, sagte der außenpolitische Berater von Präsident

Putin, Uschakow. Trump hatte dem chinesischen Staatschef Xi Konspiration vorgeworfen, weil dieser sich bei einer Militärparade in Peking gemeinsam mit dem russischen Staatschef Putin und dem nordkoreanischen Machthaber Kim demonstrativ in Szene gesetzt hatte. Anlass der Parade war das Ende des Zweiten Weltkriegs in Asien vor 80 Jahren. Putin traf sich anschließend mit Kim zu bilateralen Gesprächen und dankte Nordkorea für die Entsendung von Soldaten im Ukraine-Krieg. China verhält sich offiziell neutral, unterstützt aber nach Ansicht des Westens Russland dabei, Sanktionen zu unterlaufen.

