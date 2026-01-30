Kremlsprecher Dmitri Peskow (Vyacheslav Prokofyev/Sputnik Kremlin Pool via AP/dpa)

In Kiew und anderen Städten der Ukraine müssen Millionen Menschen nach russischen Angriffen seit Wochen bei eisiger Kälte ohne Strom und Heizung auskommen. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sah Russland in der Nacht zwar vom Beschuss der Energie-Infrastruktur ab. Stattdessen verlege Moskau seine Angriffe aber auf die Logistik.

Geplante Gespräche in Abu Dhabi stehen in Frage

Zwischen der Ukraine und Russland ist für Sonntag eine nächste Gesprächsrunde in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten angesetzt. Ob dieses Treffen stattfindet, scheint derweil unklar. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte, Ort und ‌Zeit des in ​Abu Dhabi vorgesehenen Treffens könnten sich ändern. Er wisse derzeit nicht, wann die nächste Begegnung mit den USA und ​​Russland stattfinde.

Als Grund nannte Selenskyj unter anderem Entwicklungen im Verhältnis zwischen den USA und dem Iran.

Aus dem Deutschlandfunk-Programm

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.