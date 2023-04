Prozess gegen russischen Oppositionellen Jaschin. (Alexander Zemlianichenko/AP/dpa)

Jaschin war im vergangenen Dezember wegen angeblicher Verunglimpfung der russischen Streitkräfte verurteilt worden. Er hatte in einem Internet-Stream das Massaker in dem Kiewer Vorort Butscha öffentlich angeprangert. Der 39-Jährige gilt als enger Vertrauter des ebenfalls inhaftierten Oppositionsführers Nawalny. Jaschin war zu dem Berufungsverfahren per Video zugeschaltet.

