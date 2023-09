Der Schauspieler David McCallum ist im Alter von 90 Jahren gestorben- (IMAGO / MediaPunch / IMAGO / Henry McGee)

Wie der US-amerikanische Fernsehsender CBS mitteilte, starb der 90-Jährige in einem Krankenhaus in New York. McCallum war bekannt für seine Rollen in den Krimiserien "Navy CIS" und "Solo für O.N.C.E.L.", die ihm zwei Nominierungen für den Fernsehpreis Emmy einbrachten. McCallum spielte zudem in zahlreichen Filmen mit und trat auf Theaterbühnen in New York und London auf.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.